Où se marie-t-on et divorce-t-on le plus en Israël ?

En Israël, quelle est la ville qui « marie » le plus ses habitants ? A l’inverse, où divorce-t-on le plus ? Quelle ville a attiré le plus d’habitants cette année ? etc. Voici quelques données inintéressantes publiées par le Bureau Central des Statistiques d’Israël.

Le Bureau Central des Statistiques d’Israël (CBS) a publié un rapport sur la démographie et les revenus. Le plus grand nombre de personnes se sont mariées à Beitar Illit, où 10% de la population a convolé. Eilat est en tête de liste pour les divorces, avec 18 divorces pour 1 000 hab.

Rosh Ha’ayin a connu le plus grand afflux de résidents, tandis que Jérusalem a vu le plus grand nombre de personnes quitter la ville. Givatayim, a le plus fort % de résidents employés en dehors de leur ville (81,8%), tandis qu’Eilat a le plus faible % de résidents employés en dehors de leur ville (6,4%).

Le taux de mortalité en Israël entre 2014-2018 était de 4,9 pour 1 000, tandis que le taux de natalité était de 3,1 enfants par femme. L’espérance de vie moyenne est de 82,7 ans. 67,2 % de la population est propriétaire du lieu où elle vit.