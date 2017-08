Où en est le projet israélien de bus électriques qui se rechargent en roulant simplement sur la route?

La start up israélienne “ElectRoad“ qui veut révolutionner le trafic des bus électriques qui se rechargeront automatiquement en roulant, sans nécessiter de câble ni de prise, a déjà fait la démonstration de cette nouvelle technologie sur un trajet de 25 mètres à Césarée mais la performance technologique d’ElectRoad fut assez concluante pour obtenir une subvention de 120 000 $ du ministère des Transports pour l’installation de la technologie sur une partie de ligne de bus à Tel Aviv…

ElectRoad prevoit de financer le coût de la construction de l’infrastructure à Tel-Aviv en partenariat avec le ministère des Transports et la municipalité de Tel-Aviv. Un bus muni de la technologie sera testé à Tel-Aviv l’année prochaine (en 2018) sur un tronçon de 800 mètres. Si le projet pilote fait la preuve de son efficacité, le gouvernement prévoit de déployer plus largement la technologie notamment en projetant d’utiliser ces bus écologiques sur la route de 18 kilomètres entre Eilat et l’aéroport international Ramon près d’Eilat.

