Osons dire ceci sur Desmond Tutu et les Juifs

L’archevêque Desmond Tutu, décédé dimanche dernier , était lauréat du prix Nobel et un héros du mouvement anti-apartheid. Pourtant, malgré toutes ses nombreuses qualités, il avait un vrai problème avec les Juifs et l’État juif. Il avait de nombreux amis et admirateurs juifs. Mais sa rhétorique ouvertement antisémite, de notoriété publique, a prouvé de manière cohérente et simple que vous pouvez être un héros sympathique, voire doux, tout en restant un imbécile dangereux. Par Jeremy Rosen*.

J’ai essayé de comprendre pourquoi tant de chrétiens pétris de bonnes intentions comme Desmond Tutu semblent avoir de tels problèmes avec Israël. Est-ce juste la sympathie pour l’opprimé? Ou est-ce l’arrogance de nombreux Israéliens ? Est-ce quelque chose à propos des juifs ou du judaïsme qui les offense ?

Mahatma Gandhi, l’un des fondateurs de l’Inde moderne, était considéré comme un saint homme. Lui non plus ne pouvait pas sympathiser avec les aspirations juives. Le grand idéal de Gandhi était celui du satyagraha : la résistance non violente au mal. Une belle idée en théorie. De plus, une idée très chrétienne de tendre l’autre joue observée plus dans la brèche. À propos du mal d’Hitler, Gandhi a déclaré en 1938, « la violence calculée d’Hitler peut entraîner un massacre général des Juifs. Mais si leurs esprits pouvaient être préparés à la souffrance volontaire, le massacre pourrait être transformé en un jour d’action de grâce et de joie ».

Merci, mais non merci. Il admirait le Grand Mufti de Jérusalem qui visitait Hitler pour s’assurer que s’il envahissait le Moyen-Orient, il y exterminerait également les Juifs. Il a même suggéré que « les Juifs devraient suivre la doctrine du satyagraha. Qu’ils devaient s’offrir aux Arabes pour être fusillés ou jetés dans la mer morte ». On se demande pourquoi il n’a pas suggéré le satyagraha à Staline.

Deux contre-exemples

Il y avait deux hommes que j’admirais qui étaient tous deux des chrétiens engagés et qui ont consacré une grande partie de leur vie à lutter contre l’apartheid. Et pourtant, ils n’ont pas souffert de l’angle mort de Tutu lorsqu’il s’agissait de sympathiser avec les aspirations juives et le droit de défendre une patrie. Robert Birley et Trevor Huddleston – deux hommes que j’ai connus tard dans leur vie grâce à mon implication dans le mouvement anti-apartheid et à des amis proches.

Robert Birley (1903-1998) pendant la Seconde Guerre mondiale a travaillé pour contrer la propagande nazie. Il a été directeur de l’Eton College de 1949 à 1963, puis est devenu professeur invité d’éducation à l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud de 1964 à 1967. Il y a été courageusement impliqué dans le mouvement anti-apartheid. Après sa retraite, il a écrit et donné de nombreuses conférences sur l’éducation et les droits de l’homme. Il est venu au Carmel College en tant qu’invité d’honneur en 1974. Il était brillant, digne et humain – le modèle même d’un bon directeur d’école publique anglaise.

Le mentor de Desmond Tutu

Trevor Huddleston (1913-1998) était également très doué. Il est devenu prêtre anglican après avoir étudié à Oxford. En 1940, il a occupé un poste au Cap. Puis, il a déménagé à Johannesburg, où il a exercé son ministère dans le canton noir de Sophiatown, connu pour ses bidonvilles, sa criminalité et sa pauvreté. Huddleston s’est dévoué à la population locale et était un prêtre très aimé et un militant anti-apartheid respecté et intrépide. Il a été le mentor de nombreux jeunes hommes et femmes doués, parmi lesquels Desmond Tutu.

Huddleston est retourné en Angleterre en 1956. Il a poursuivi son travail anti-apartheid, en tant que président du mouvement anti-apartheid. Je l’ai rencontré pour la première fois lorsque j’étais président d’honneur du Mouvement anti-apartheid écossais en 1965. En 1994, il a participé à la création du Living South Africa Memorial, dédié à tous ceux qui ont perdu la vie dans les violences politiques. Il m’a invité à la réunion inaugurale, puis nous sommes sortis prendre un café. Il s’est excusé pour la façon dont son église avait pris position contre Israël. Ainsi, mon interlocuteur ami ne concevait pas que soutenir les Palestiniens exigeait de calomnier Israël.

Pourquoi cette détestation d’Israël ?

Pourquoi, encore aujourd’hui — et principalement dans les Églises protestantes progressistes — Israël est-il si détesté ? Certaines personnes blâment la théologie des ions de remplacement ou de substitution. L’idée est que l’ancienne alliance entre Dieu et Israël a été rompue par les Juifs pour avoir désobéi à Dieu. L’Ancien Testament a été remplacé par le Nouveau. Les chrétiens sont devenus le nouveau peuple élu.

En guise de punition, les juifs étaient condamnés à souffrir en exil et seule la seconde venue du messie chrétien pouvait purger leur souillure. S’ils retournaient dans leur pays avant cela, alors (comme certains de nos fous le pensent), ils défiaient Dieu. C’est pourquoi encore aujourd’hui vous entendrez dire tout à fait publiquement que les Juifs ne pourront pas franchir les Portes du Ciel (ce n’est pas que cela m’inquiète beaucoup).

L’Église catholique depuis le pape Jean 23 a parcouru un long chemin en repensant la théologie de remplacement. Pourtant, il y a encore beaucoup de chrétiens protestants, principalement de gauche, qui n’ont pas encore intégré cette évolution. Même en Grande-Bretagne aujourd’hui, Israël est accusé du déclin tragique des populations chrétiennes au Moyen-Orient. Ironique, car Israël est le seul pays du Moyen-Orient où la population chrétienne a augmenté et où de nouvelles églises se construisent.

Malheureusement, il y a eu des cas d’attaques menées récemment par des extrémistes juifs à Jérusalem. Les extrémistes juifs attaquent aussi d’autres juifs. Toute société a ses innommables. Ce sont de dangereux cinglés reniés par la société israélienne, y compris dans le monde haredi lui-même.

Les faits, rien que les faits

Mais les chrétiens anti-juifs préfèrent se concentrer sur ces quelques cas plutôt que sur les milliers de chrétiens qui ont subi des violences ou des expulsions. Le christianisme a été pratiquement anéanti en Irak. Il y a dix pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Citons la Corée du Nord, l’Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan, l’Érythrée, le Yémen, l’Iran, le Nigeria et l’Inde. Je suppose qu’Israël est à blâmer, bien sûr !

L’organisation caritative chrétienne Open Doors a explicitement attribué le déclin abrupt des chrétiens dans la région à « l’oppression islamique ». Et a déclaré que les militants extrémistes islamiques de la « Cisjordanie » administrée par l’Autorité palestinienne faisaient craindre de violentes attaques aux chrétiens. En 2005, lorsqu’Israël s’est retiré unilatéralement de Gaza, environ 5 000 chrétiens y vivaient. Depuis que le Hamas a pris le contrôle, il reste moins d’un millier de chrétiens.

Les vieux mensonges et préjugés demeurent. Beaucoup de gens voient Jésus, le Juif de Judée, comme un Palestinien (comme s’il n’y avait pas de Juifs à l’époque). Et l’ancienne diffamation selon laquelle les Juifs ont tué Jésus est utilisée comme une diffamation moderne selon laquelle les Israéliens font tout leur possible pour massacrer les enfants palestiniens. Noël aujourd’hui, au lieu d’être un jour pour guérir, a été utilisé par les ennemis d’Israël comme propagande pour nuire.

L’intersectionnalité

L’autre excuse de la haine de Tutu est la pseudo théorie de « l’intersectionnalité », qui considère toutes les victimes comme des victimes égales, quel que soit leur degré ou que leur douleur soit auto-infligée ou non. On note également comment les Nations Unies trouvent plus à redire à Israël qu’à tout autre pays sur terre. En outre, elles dépensent des millions et des millions pour essayer d’incriminer Israël, dans l’espoir que plus elles essaieront, plus il y aura de chances que quelqu’un puisse détruire l’État juif.

Dieu merci, des êtres humains éthiques comme Robert Birley, Trevor Huddleston et de nombreux autres chrétiens dignes et saints peuvent reconnaître une fausse comparaison quand ils en voient une. Enfin, ils peuvent soutenir les nécessiteux et les dépossédés sans calomnier un pays qui cherche désespérément la paix.

*Jeremy Rosen est un écrivain et rabbin vivant actuellement à New York.

SOURCE : The Algemeiner