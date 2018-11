Osnat Hila Mark a prêté serment lundi à la Knesset comme nouvelle députée sur les bancs du Likoud. Elle est née à Ofakim et est titulaire d’un diplôme de droit, de business et de ressources humaines. Elle dirige un cabinet d’avocats à Jérusalem, spécialisé en droit civil et en médiation. Elle est mariée, mère de […] Lire la suite sur lphinfo.com