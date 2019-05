Créée en réaction aux accords d’Oslo en 1993 par Ruth et Michaël

Matar, Nashim beyarok, est une association qui, depuis, agit sans relâche pour

l’amour de la terre et des habitants d’Israël. Aujourd’hui, ce sont Yeoudit

Katsover et Nadia Matar qui dirigent le mouvement. Leur cheval de bataille, ces

dernières années, est d’imposer comme une évidence la souveraineté israélienne

sur la Judée-Samarie.Lire la suite sur lphinfo.com