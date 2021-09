Origine du yiddish. La piste iranienne

Le yiddish est la vieille langue millénaire des Juifs ashkénazes! Mais les linguistes ont mis en doute cette théorie grâce à un outil d’avant-garde qui définit la structure linguistique par rapport à une population géographique. On a donc convertit les données ADN des juifs parlant yiddish en coordonnées géographiques pour repérer que l’ADN des locuteurs du yiddish pourrait provenir de quatre anciens villages dans le nord-est de la Turquie. La langue yiddish aurait été inventé par des Juifs iraniens et européens lors de leurs échanges sur la route de la soie.

Les anciens villages identifiés sont regroupés à la croisée des routes de la soie et les 4 villages portent le nom de Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz et Ashkuz ». Le Dr Eran Elhaik du Département des sciences animales et végétales de l’Université avance donc que le mot Ashkenaze peut dériver de cette étymologie. «La langue, la géographie et la génétique sont tous connectés», a déclaré le Dr Eran Elhaik. « L’utilisation de l’outil GPS pour analyser l’ADN des seuls locuteurs yiddish a permis de prédire l’emplacement possible où le Yiddish est née il y a plus de 1000 ans.

Elle répond à une question avec laquelle les linguistes ont débattu pendant de nombreuses années. » Il a ajouté: « Le Nord Est de la Turquie est le seul endroit dans le monde où ces noms de lieux existent – ce qui nous informe fortement que le yiddish a été créé à un moment où les commerçants juifs qui sillonnaient la route de la soie et transportaient des marchandises de l’Asie vers l’Europe voulaient garder leur monopole sur le commerce.

Ils ont fait cela en inventant le yiddish – un langage secret que très peu de personnes pouvaient parler ou comprendre s’ils n’étaient pas juifs. Nos résultats sont en accord avec cette théorie alternative qui suggère que le yiddish a des origines iraniennes, turques et slaves et explique pourquoi le yiddish contient 251 mots pour décrire le fait d’acheter ou de vendre. Voici ce que nous pouvions nous attendre d’une langue de marchands expérimentés ».

L’autre piste

L’autre théorie alternative a été proposée par le professeur Paul Wexler de l’Université de Tel-Aviv suggère que le yiddish est une langue slave à la fois pour sa grammaire et son vocabulaire slave mais au fil du temps, son lexique slave a été remplacé avec des mots allemands. Ces résultats ont été publiée dans Genome Biology and Evolution.

Le Dr Wexler déclare: « Le yiddish est une langue merveilleuse et complexe, qui a été appelé par les mauvaises langue du « mauvais allemand » parce que la langue se compose de mots confectionnés en allemand et en hébreu. Le Yiddish est vraiment une combinaison de mots allemands familiers adapté à une grammaire slave. Dans un sens, le yiddish utilise le même principe que Yoda dans les films Star Wars. Les mots sont utilisés dans un ordre différent de ce que nous connaissons »