Opération de séduction d’Israël auprès du Vatican.

Une réunion de travail s’est déroulée il y a quelques mois au Vatican entre le Saint-Siège et Israël en vue d’aboutir à un accord sur le statut juridico-financier de l’Église catholique dans l’État hébreu.

Selon la-croix.com : « Les résultats de la séance plénière offrent l’espoir d’une rapide conclusion des négociations en cours et la signature du document », se félicitent Israël et le Saint-Siège dans un communiqué dont l’optimisme tranche avec le ton plus formel des textes précédents.

Rencontre au niveau ministériel

La rencontre était présidée, pour le Vatican, par Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, et, pour Israël, par le ministre de la coopération régionale.

Selon nos informations, celui-ci a aussi rencontré le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, Mgr Paul Gallagher. À la suite de l’accord fondamental signé en 1999 entre Israël et le Saint-Siège, des négociations avaient été ouvertes, en 1999, concernant les propriétés ecclésiastiques, les exonérations fiscales sur le revenu des activités commerciales des communautés chrétiennes et le statut juridique de l’Église catholique.

18 ans de négociations

Rome réclamait notamment la reconnaissance pleine et entière des droits juridiques et patrimoniaux des congrégations catholiques, et la confirmation des exemptions fiscales dont bénéficiait l’Église au moment de la naissance d’Israël en mai 1948 et que les Nations unies avaient demandées à l’État hébreu d’honorer.