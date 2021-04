On vous agresse ? Voici le conseil de Tsahal

1 minute 58 suffit pour apprendre à se défendre ! 1 minute 58 de vidéo pour changer le cours d’une vie… Cela laisse songeur !

Que faire en cas d’agression? Et ne trichons pas avec nous-même, si on vous agresse, ne nous disons pas que nous sommes trop occupés… 1 minute 58 pour changer le cours de nos vies, c’est peu cher payer, c’est même étonnamment raisonnable !

Et Dieu sait que cela devient de plus en plus nécessaire pour ne pas dire indispensable, même pour le pacifiste le plus convaincu de savoir comment parer aux agressions de plus en plus nombreuses et violentes d’extrémistes radicalisés, d’islamistes endoctrinés, d’antisémites notoires dont beaucoup trop circulent en toute liberté autour de nous !

Les exemples se multiplient comme s’il en pleuvait…

Et de faire le triste constat que les dernières victimes auraient eu quelques difficultés à appliquer les conseils proposés par l’armée israélienne vu leur faiblesse physique ou leur grand âge, ne nous dispense pas de nous sentir concernés à 120% !

Cette vidéo en date de 2012 n’a pas pris une ride : Elle est simple et efficace : 1 minute 58 pour nous sauver nous-même et/ou sauver une personne lambda, les dernières victimes peut-être… Techniques de Krav Maga. Qui dit mieux ? N’est-ce pas tout cadeau ?