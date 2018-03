On trouve vraiment de tout sur Aliexpress, même des croix gammées

Aliexpress, dont le logo précise « Achetez malin, vivez mieux ! » est un site chinois créé en 2010 qui appartient au groupe « Alibaba ». C’est un des sites les plus importants d’achats en ligne, un site réputé pour ses prix raisonnables, la taille de son catalogue et ses livraisons à travers la planète !.

Au menu du site en vente Aliexpress, une quantité impressionnante de produits proposés. A savoir, tous les téléphones mobiles, les accessoires auto, ordinateurs, électronique, mode & beauté, santé, jardin, jouets, articles de sport, articles de mariages, etc., tous en provenance de Chine…

A visiter ce site, on pourrait parodier Pierre Perret et chanter gouailleur : « Tout, tout, tout, vous trouverez tout ce que vous cherchez, vous trouverez tout sur fr.aliexpress.com» !

Une armada de croix gammées

Intention cachée ou légèreté inadmissible? Ce site, un des plus grands sites de vente par correspondance donc, propose une armada de croix gammées comme s’il s’agissait d’innocents pendentifs au sein de ce fameux (fumeux ?) catalogue virtuel qui compte des milliers d’articles divers et variés.

Mieux, certaines croix gammées sont commentées carrément positivement. Deux exemples : Un des modèles proposés à 2.53€ est qualifié de symbole de « chance » dans le Jaïnisme, l’Hindouisme. Un autre à 1.57€ de symbole de la paix dans le bouddhisme…

Pis encore. A la suite les unes des autres, on y trouve des roues qui tournent dextrorsum, d’autres sinistrorsum, toutes de se côtoyer sans état d’âme de la part des vendeurs qui semblent ne pas connaitre l’existence, encore moins la signification, l’origine ou le symbolisme des unes et des autres.

Un peu d’histoire…

Le svastika est un des plus vieux symboles de l’humanité. On le retrouve dans toutes les civilisations du monde et à toutes les époques, que ce soit au Mexique, dans la mythologie des pays scandinaves, l’Afrique noire, les pays celtiques, Irlande, Kurdistan, Crête, Japon, Chine et bien sûr… en Inde qui l’a carrément adopté.

Le nom SVASTIKA vient de SVA = SOI et TIKA = COMMENTAIRE.

En sanscrit SVASTI signifie BONHEUR ou PROSPERITE et par extension « Se sentir bien ». C’est donc d’abord un symbole heureux ! Mais nul n’est censé ignorer que l’Allemagne nazie s’en est emparée et que tout bonheur s’en détacha aussitôt.

Alors, intention cachée ou légèreté inadmissible ? Ne pas sous-estimer l’adversaire. Je ne leur ferai pas l’insulte de laisser accroire qu’il s’agit d’ignorance… D’accord, pas d’accord ? Je vous laisse juge !