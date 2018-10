On peut rêver. Les objectifs d’Israël dans l’espace?

Les prochains objectifs d’Israël dans l’espace

« La miniaturisation des satellites et la technologie israélienne avancée nous permettront de faire d’Israël un acteur important dans le domaine des nano satellites« , a expliqué le professeur Gurfil. « Le degré d’innovation ici peut être comparé au passage d’un PC à un ordinateur portable, puis à un téléphone mobile, qui offre beaucoup plus de capacités que ses prédécesseurs.«

« Le domaine des nano satellites s’est considérablement développé ces dernières années et le nombre de lancements double chaque année« , a déclaré Avi Blasberger, directeur général de l’Agence spatiale israélienne. « Les coûts de développement et de lancement de tels satellites sont nettement inférieurs à ceux des satellites conventionnels. Dans un proche avenir, nous pouvons nous attendre à observer des réseaux de milliers de nano satellites qui voler au-dessus de la Terre, et qui permettront une communication Internet à haut débit à un coût nettement inférieur à celui d’aujourd’hui. «Lire la suite sur israelvalley.com