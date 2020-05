On le disait perdu à 22 ans, cet israélien terrasse le Covid-19

C’est la bonne nouvelle à l’approche de chabbat. Ofek Suissa, âgé de 22 ans vient de quitter les soins intensifs. Atteint du Covid-19, il était classé parmi les cas graves, il y a encore quelques jours.

Il a finalement après de longues semaines terrassé le virus. A 22 ans, il était l’un des plus jeunes malades atteint par le Covid-19 en Israël. Les médecins étaient encore très pessimistes la semaine dernière. Le pronostic vital était engagé. La bonne nouvelle est tombée il y a 48 heures, l’état de santé d’Ofek s’améliore subitement. Depuis ce vendredi il respire par lui même et a quitté le département des soins intensifs.

Il communique avec son entourage et pourra bientôt regagner la maison familiale. Toute l’équipe de Coolamnews (et ses lecteurs) lui souhaitent un prompt rétablissement et un bon retour chez lui.