On a voulu exterminer les Juifs… ils sont désormais littéralement immortels !

Le projet a été imaginé par Heather Maio, directrice générale de Conscience Display, une entreprise spécialisée dans le design d’exposition et la narration interactive ayant pour but de réaliser des scènes de combat réalistes, complètes avec des visuels et un dialogue, pour des exercices militaires. Mais en plus d’être la PDG de Conscience Display, Heather Maio est aussi la femme de Stephen Smith, le directeur exécutif de la USC Shoah Foundation, une organisation à but non lucratif, fondée par le célèbre réalisateur Steven Spielberg en 1994 pour préserver entre autres choses, les témoignages de survivants du génocide. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’une idée nouvelle et incroyable fasse son apparition : celle d’immortaliser les survivants de la Shoah sous la forme d’hologrammes permettant aux visiteurs de s’adresser directement à ces rescapés numérisés afin d’en apprendre plus sur leurs parcours durant la seconde guerre mondiale. Lire la suite sur tel-avivre.com