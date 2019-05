Le chanteur israélien Omer Adam, âgé de 25 ans, est devenu ces dernières années l’artiste le plus recherché sur la toile en Israël et les billets pour ses concerts se vendent comme des petits pains. Le chanteur pourra bientôt se vanter d’être le premier artiste solo à remplir le park Hayarkon de Tel-Aviv le 18 juillet 2019 où il devrait attirer plus de 60.000 personnes…….Détails……..Lire la suite sur koide9enisrael