Omar Ben Laden veut visiter Israël

Omar Ben Laden, le fils de l’archi-terroriste Oussama ben Laden qui a été assassiné il y a une dizaine d’années, a été nommé successeur de son père et futur chef d’Al-Qaïda, mais il réfute cet héritage.

Dans une interview accordée au Yedioth Ahronoth, Omar Ben Laden a raconté une réunion au cours de laquelle son père a demandé à certains de ses enfants d’être des martyrs. Il se souvient du choc qu’il a ressenti.

« Mon père détestait ses ennemis plus qu’il n’aimait ses fils. Je me sentais stupide à propos de la vie que j’avais gâchée et je savais que je partirai très bientôt. » Il a raconté à quel point cette situation était devenu insupportable lors des événements du 11 septembre.

« C’était difficile pour moi de croire qu’il avait la capacité d’organiser une telle chose. Ce jour a changé nos vies pour toujours. Il était très difficile de continuer à vivre après cela. Pendant ces années de perte et de chagrin, j’ai dû en venir à accepter la vérité sur mon père. Je me demande souvent si mon père, après avoir assassiné tellement de gens, ressentait encore plaisir et douleur. »

« Mon nom de famille me cause beaucoup d’ennuis «

Omar, 40 ans, après avoir vécu de nombreuses années en Arabie Saoudite et en Afghanistan, vit aujourd’hui en Normandie et se consacre à la peinture. « Mon nom de famille me cause beaucoup d’ennuis dans de nombreux endroits, en particulier dans le monde arabe.

Dans le monde occidental non, en Europe non, je suis juste une personne normale ici et je suis traité comme tout le monde. Dans le monde arabe il y a beaucoup de haine envers moi, il y a ceux qui m’aiment mais généralement me détestent ou ont peur de moi.

Les lâches qui ont peur de me parler, pensent que je suis comme Oussama parce que je suis son fils. Mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas Oussama. Il ne faut pas traiter une personne parce que son père était bon ou mauvais, il faut le traiter équitablement. Mais c’est ainsi que je suis traité dans le monde arabe. »

Omar Ben Laden veut venir en Israël

Il rêve de venir visiter les États-Unis. « Je pense que Biden est très ouvert à accepter tout le monde. Je veux faire la paix et être bon avec tout le monde, qu’ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Et il a un autre détail important à noter. « La famille de la mère de ma femme est juive et originaire d’Israël. Je serais heureux de visiter Israël un jour. »

Xena (sa femme) a reçu une offre dans un proche avenir pour donner des conférences sur la paix dans les universités israéliennes. « Je sais que c’est un beau pays et que beaucoup de gens veulent la paix avec les Palestiniens.

Je sais que depuis 1948, les Palestiniens vivent aux côtés du peuple juif. Nous pensons que le monde doit vivre comme un seul et que les voisins de toutes les religions peuvent vivre côte à côte en paix. »

Les autorités israéliennes n’ont pas encore donné suite à cette demande.