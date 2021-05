OLP : les Palestiniens ont «un droit naturel» d’assassiner des Israéliens

Le lendemain de l’attaque par balle contre 3 adolescents israéliens – dont l’un est depuis décédé des suites de ses blessures – un responsable du Fatah de la branche du parti à Naplouse a affirmé que tirer à la tête d’un adolescent israélien est une «opération héroïque» et «un droit naturel».

La phrase, pour choquante qu’elle soit, est rapportée en l’état : « un droit naturel à assassiner des israéliens ». Le porte-parole du Fatah dans le district de Naplouse, Kayed Mi’ari, a déclaré que l’attaque était une réponse justifiée à la «terreur» israélienne, citant l’affirmation répétée de l’Autorité palestinienne (AP) selon laquelle les Palestiniens ont le droit d’utiliser «tous les moyens» pour lutter contre Israël. Faisant écho à d’autres déclarations du Fatah, Mi’ari a également affirmé que l’attaque par balle était une réaction au refus d’Israël de laisser l’AP organiser des élections à Jérusalem ainsi qu’à la prétendue «judaïsation» de Jérusalem par Israël.

Des termes tels que «tous les moyens», «tous les moyens de résistance» et «toutes les formes» sont utilisés par les dirigeants de l’Autorité palestinienne pour inclure l’utilisation de tous les types de violence – et même de terreur meurtrière – contre des civils israéliens tels que des coups de couteau et des fusillades, comme ainsi que lancer des pierres et des cocktails Molotov.

Le porte-parole du Fatah dans le district de Naplouse Kayed Mi’ari: «Ce que nous avons vu hier (c’est-à-dire une attaque par balle), c’est le droit naturel du peuple palestinien de résister, de défendre ses ressources et sa dignité, et de dénoncer les forces d’occupation et ses troupeaux de colons … C’est le droit naturel du peuple palestinien de dissuader cette terreur et se défendre et défendre ses ressources par tous les moyens disponibles. Nous pensons que le peuple palestinien répond à l’appel de Jérusalem, Jérusalem qui subit une attaque brutale… Les forces d’occupation perturbent le processus démocratique palestinien à Jérusalem (c’est-à-dire le refus d’Israël de laisser l’AP organiser des élections à Jérusalem -Est. ), et toutes les autres choses ont contribué d’une manière ou d’une autre… à la réalisation de cette opération héroïque (c’est-à-dire, une attaque par balle)… Israël… tente de nuire à Jérusalem par divers moyens, [Page Facebook du Mouvement Fatah – Branche de Naplouse, 3 mai 2021]

Effacer les preuves

Les trois étudiants israéliens de 19 ans, Yehuda Gueta, Benaya Peretz et Amichai Hala, ont été blessés par le terroriste palestinien Muntasir Shalabi lors d’une fusillade en voiture au carrefour de Tapuach près d’Ariel dans le nord de la Cisjordanie le 2 mai 2021. Gueta est mort de ses blessures et Peretz a été grièvement blessé dans l’attaque.

Après l’attentat, le Fatah a appelé les Palestiniens à effacer les preuves de l’attaque de leurs caméras de sécurité.

Avant l’attaque terroriste, d’autres responsables de l’AP et du Fatah ont fait des déclarations similaires encourageant les combats et les émeutes. Le conseiller de l’AP et du président du Fatah, Abbas, a dit aux Palestiniens de combattre Israël – même à mort – parce que «c’est ce que l’Islam veut de vous!»

SOURCE: Palestinian Media Watch