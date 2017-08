Olim de France, méritez vous une médaille ?

Israël a gardé son âme d’enfant. Toute bonne action mérite l’attribution d’une médaille !Tenir une comptabilité publique de tous les bienfaits dont a bénéficié et bénéficie encore aujourd’hui Israël, a toujours eu un coté bon élève des plus charmants !

Une médaille pour un nouvel immigrant de France méritant. Faillait y penser ! Mettre en avant la générosité de tel ou tel à la connaissance de tous, les bons comptes feraient-ils les bons donneurs ?

Qui n’a pas été étonné lors d’un voyage dans ce tout jeune pays de constater la propension à graver dans la pierre le nom de toute personne qui n’a pas eu peur de mettre la main à sa poche au bénéfice d’Israël ?

A savoir que le nom du généreux mécène restera gravé (au sens propre du terme) pour l‘éternité en contrepartie d’un don significatif ! Et cela de représenter un atout supplémentaire non négligeable. Mieux, un encouragement de poids. Et donc un modèle à suivre !

Partant du même principe, sans doute est-ce pourquoi, une nouvelle distinction vient d’être conçue à son tour : « La médaille de la reconnaissance aux Olim pour leur contribution exceptionnelle à la société et au pays ». Et ce dans différents domaines comme la médecine, la science, le sport, etc.

Petit rappel dudit règlement

Petit rappel dudit règlement : Les candidats sont des personnes qui ont reçu le statut d’Olé ou d’ayant droit comme un Olé de plus de 21 ans, qui sont citoyens israéliens et résidents de manière fixe en Israël depuis au moins 5 ans avant le dépôt de candidature.

Attribuée par le ministère de l’Alya et de l’intégration, c’est à un tiers lambda de proposer un candidat. Alors faites vite si vous connaissez une ou plusieurs de ces personnes aussi exceptionnelles que méritantes. Pour cette première mouture, la date-butoir pour le dépôt du dossier est arrêtée au 1er septembre 2017 !