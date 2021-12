Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand évoque les juifs et Israël

Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz a parlé de l’engagement de l’Allemagne à lutter contre l’antisémitisme lors de la Nuit internationale des survivants de l’Holocauste (IHSN) annuelle organisée par la Conférence sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne, qui s’est déroulée virtuellement.

« L’antisémitisme, la dépréciation des citoyens juifs, la haine envers Israël, nous ne tolérerons rien de tout cela en Allemagne. Soyez assuré: notre engagement ne sera pas annulé », a déclaré Olaf Scholz lors de l’événement en ligne mardi. « Aujourd’hui, la vie juive enrichit à nouveau notre société. Israël et l’Allemagne sont des partenaires proches. Nous ne devons pas mettre ces précieux cadeaux en danger. C’est pourquoi je vous promets : nous continuerons à faire tout notre possible pour protéger les citoyens juifs à l’avenir et pour contrer tout antisémitisme. Nous combattrons les ténèbres par la lumière.

La célébration, qui a eu lieu la troisième nuit de Hanoucca, a rendu hommage aux survivants de la Shoah pour leur sacrifice et leurs contributions au monde ; un certain nombre d’entre eux ont pris la parole dans le cadre de la procédure.

Le président israélien Isaac Herzog était également présent ; les dirigeants des institutions internationales de la Shoah ; et des émissaires des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l’Allemagne. Les artistes nominés aux Emmy Awards Jason Alexander, Tovah Feldshuh et Mayim Bialik ont ​​également partagé des remarques, et des performances musicales ont été données par Barry Manilow, les Maccabeats et le duo Steven Skybell ainsi que Jennifer Babiak.