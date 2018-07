Oh Non! Les Diplodus sargus attaquent les plages d’Israël.

Tout le long de la côte israélienne et même dans le lac de Tibériade, des nageurs ont déclaré avoir été mordus, souvent douloureusement. Les principaux coupables dans la mer Méditerranée, selon les experts, sont les Diplodus sargus, connus également sous le nom de sar ou de sar commun. Ils font habituellement 10 à 15 centimètres de long et sont natifs de la Méditerranée (ces espèces peuvent atteindre les 40 centimètres de long, mais les plus grands poissons restent dans les eaux profondes et évitent les êtres humains). Dans le lac de Tibériade, ce sont des espèces de cichlidés et autres tilapias qui seraient responsables de ces morsures. Lire la suite sur israelvalley.com