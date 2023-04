Ofra Haza et Zohar Argov ressuscitent pour les 75 ans de l’Etat d’Israël

Pour le 75ème jour de l’indépendance, la technologie a été utilisée dans la production d’une chanson virtuelle. Associés aux familles des deux géants de la musique israélienne, ils ont créé la première chanson hébraïque basée sur l’intelligence artificielle.

Ofra Haza et Zohar Argov version 2023 ! La chanson a été écrite et composée par Tal Furrer, Ron B et Mechlouf. Les voix ont été créées par la société de musique et de technologie Session 42. Un duo réalisé à l’aide d’enregistrements d’archives des deux géants avec lesquels nous avons tous grandi.

En échantillonnant les enregistrements des deux artistes légendaires des archives de l’Israel Broadcasting Corporation et les enregistrements appartenant aux frères Reuvani. La production a été réalisée avec l’entière approbation des familles de Zohar Argov et Ofra Haza. Elles ont accompagné le processus de création de la chanson. Le résultat est un hommage à leur voix et à leur héritage musical.

