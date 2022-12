Le Likoud et la Tsionout Hadatit ont définitivement conclu l’accord qui définit les portefeuilles ministériels qui sont attribués au parti de Betsalel Smotrich. Ce dernier sera ministre des Finances par rotation (jusqu’en 2025), Orit Struck est nommée ministre des Missions Nationales et le ministère de l’Alya et de l’Intégration est confié à Ofir Sofer.Lire la suite sur lphinfo.com