Ofir Sofer, ministre de l’Aliya et de l’Intégration : « Le recul du nombre d’aliyot de France et des États-Unis nous oblige à mettre la main à la poche »

Lors du conseil des ministres de vendredi dernier, le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, a obtenu 250 millions de shekels supplémentaires pour son budget 2023-2024. Cette somme sera notamment destinée à encourager l’immigration en provenance de France et des Etats-Unis et à financer des programmes d’intégration. De plus, le ministère a reçu l’autorisation d’employer 70 personnes supplémentaires afin de renforcer ses rangs et de répondre de manière plus efficace aux olim. Lire la suite sur lphinfo.com