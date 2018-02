Ils offrent 50 millions de dollars au Cedars-Sinaï pour la recherche

« Cédars-Sinaï » a annoncé ce jour avoir reçu le 14 février dernier, un don de 50.000.000.$ d’Eric & Susan Smidt et de leur « Fondation Smidt. »

Ce don, le plus important de l’histoire de Cedars-Sinaï depuis 116 ans, devrait permettre à l’hôpital dont il est question d’élargir ses recherches et ses traitements, de poursuivre ses recherches les plus innovantes, en faisant progresser les essais cliniques et les traitements émergents à propos des maladies cardiaques.

(Déjà plus de 100 médecins du Smidt Heart Institute poursuivent des recherches cardiaques les plus avancées, comme l’utilisation de cellules souches pour repousser les tissus cardiaques après une crise cardiaque, tout en traitant les patients avec certaines des principales techniques cardiaques du monde. Ces techniques comprennent l’utilisation de l’impression 3D pour aider les médecins à effectuer des réparations valvulaires cardiaques peu invasives et envisager leur remplacement chez des enfants atteints de malformations cardiaques congénitales.)

La recherche mais pas seulement

Ceci-dit, si ce don fait à Cedars-Sinai est le plus important du couple à ce jour, la Fondation Smidt soutient aussi des organisations vouées à l’excellence dans l’éducation, la recherche médicale, les arts, les affaires des anciens combattants, les secours aux sinistrés, une école de Los Angeles, le « Los Angeles County Museum of Art » etc..

Eric Smidt a créé et subventionne Harbor Freight Tools for Schools, a-t-il expliqué, pour soutenir l’avancement de l’enseignement des métiers spécialisés dans les écoles secondaires publiques américaines. Le programme finance le Prix annuel d’excellence en enseignement, le « Harbour Freight Tools for Schools, », qui a remis en 2017 plus de 500 000 $ à des enseignants des métiers spécialisés exceptionnels et à des programmes d’études secondaires partout aux États-Unis.

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès

« Eric et Susan Smidt ont approché Cedars-Sinai avec le désir de contribuer à améliorer la vie des cardiaques à Los Angeles et partout dans le monde », a déclaré Thomas M. Priselac , président et chef de la direction de Cedars-Sinai.

« Ce cadeau de l’Institut de cardiologie Smidt nous propulsera à la tête de la recherche de l’innovation dans le but de concevoir de meilleurs traitements pour contrer ce fléau, l’un des plus grands importants dans le domaine de la santé au monde ».

Il faut savoir que ces maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans le comté de Los Angeles, à travers les États-Unis et partout dans le monde. Plus de 92 millions d’Américains vivent avec des maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension artérielle. (Environ 2 200 personnes en meurent chaque jour).

Et Marc H. Rapaport, président du conseil d’administration de Cedars-Sinai: de conclure :

« L’avenir des soins cardiaques est là: Merci aux Smidt d’avoir ainsi veillé à ce que Cedars-Sinai puisse continuer d’avoir un impact positif sur la santé de notre communauté et au-delà ».