Officiel: le parti Zehout de Moshé Feiglin se retire de la course

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Zehout Moshé Feiglin feront ensemble une déclaration à la presse jeudi à 17h30 à Kfar Hamaccabia. Moshé Feiglin a annoncera officiellement qu’il se retire de la course pour les prochaines élections afin de ne pas faire perdre de voix à la droite. En échange, Binyamin Netanyahou lui a promis un poste dans le prochain gouvernement si c’est lui qui le forme. Moshé Feiglin a obtenu d’autres engagements de la part du Premier ministre, notamment sur la question de légalisation du cannabis médical, sujet auquel Moshé Feiglin tient particulièrement à coeur et sur d’autres points liés au libéralisme économique.Lire la suite sur lphinfo.com