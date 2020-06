Officiel jordanien : « Nous ne sacrifierons pas notre sécurité pour les Palestiniens »

Une déclaration inattendue d’un officiel jordanien relayée par le quotidien Israël Hayom: « Du point de vue des intérêts sécuritaires jordaniens, nous préférons une présence de Tsahal à l’ouest du royaume dans la vallée du Jourdain à toute autre alternative. »

Hier mercredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le vice-Premier ministre Benny Gantz ont eu une autre discussion approfondie sur la question de l’application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi (bleu et blanc) et le président de la Knesset Yariv Levin (Likoud) étaient également présents.

L’ambassadeur américain en Israël, David Friedman, qui avait assisté à des réunions précédentes avec de hauts responsables israéliens, n’a pas assisté à la réunion de mercredi. L’approche américaine actuelle est que les dirigeants israéliens doivent s’entendre entre eux et une fois qu’ils le feront, les États-Unis soutiendront leur décision.

Réactions diverses en Israël

Entre-temps, la droite comme la gauche ont critiqué le plan par étapes » du Premier ministre, rapporté par différents canaux. Le Conseil des communautés juives de Judée-Samarie (Yesha) a appelé Netanyahou à ne pas « se soumettre à la pression de la gauche et des Arabes, mais à prendre la mesure historique de la mise en œuvre de la souveraineté dans toute la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain comme vous l’aviez promis » aux citoyens israéliens lors des élections, sans gel [de construction] et étapes et sans État palestinien qui compromettra l’intégrité de notre pays et mettra en péril l’avenir de l’entreprise de colonisation et la sécurité des citoyens israéliens. »

L’ancienne présidente du Meretz, Zahava Galon, a quant à elle déclaré à propos de la proposition du Premier ministre: « Cela s’appelle l’apartheid via des tactiques de salami ».

Le député Bezalel Smotrich (Tkuma) a déclaré: « C’est un type de ballon d’essai que Netanyahou libère. Nous avons commencé en janvier avec l’application de la souveraineté et nous avons conclu avec un accord global qui conduira à la création d’un État palestinien. »

Un plan par étapes

Netanyahou a formulé le plan de souveraineté progressive pour tenter de tempérer la réponse jordanienne. Dans ce contexte, la vallée du Jourdain ne fera partie que de la deuxième étape. Un haut responsable d’Amman a déclaré au qutidien Israël Hayom : « Les guerres entre Juifs ne sont pas notre affaire, même si elles concernent le plan d’annexion et la manière de le mettre en œuvre.

L’intérêt palestinien est évidemment important pour nous, mais ce qui est plus aigu de notre perspective, c’est l’intérêt national et sécuritaire de la Jordanie. Le lien idéologique entre la Cisjordanie et la Jordanie est indissociable, mais tout cadre qui maintiendra les Palestiniens en Cisjordanie et ne créera pas de lien géographique entre l’État palestinien indépendant et le Royaume hachémite – est acceptable pour nous. »

Le responsable a également déclaré que les responsables de l’Autorité palestinienne à Ramallah étaient déçus par les positions officieuses des pays arabes sur la question de la souveraineté israélienne. « Personne ne demande pourquoi la Ligue arabe ne se réunit pas, malgré les lamentations des Palestiniens sur l’intention d’Israël de mettre en œuvre le plan d’annexion », a-t-il dit.

« Les Palestiniens savent aussi que les pays arabes ont leurs propres problèmes internes. Chaque pays a ses propres problèmes en interne. Je ne vois aucun dirigeant arabe ruiner les relations avec l’administration Trump pour les Palestiniens. La position arabe traditionnelle sur la question palestinienne est claire et connue. Mais à côté de cette position, qui envisage une solution à deux États, chaque pays arabe a ses propres intérêts diplomatiques, nationaux et de sécurité. »

La sécurité de la Jordanie passe avant les Palestiniens

«Notre position sur la question de la vallée du Jourdain est connue: nous pensons qu’elle est censée faire partie du futur État palestinien. Avec cela, nous n’accepterons pas la présence d’une force militaire internationale à la frontière occidentale de la Jordanie».

« Israël s’est également catégoriquement opposé à cette initiative. Du point de vue des intérêts sécuritaires jordaniens, nous préférons une présence de Tsahal à l’ouest du royaume dans la vallée du Jourdain à toute autre alternative. Contrairement aux mauvaises relations diplomatiques avec Israël – les relations de sécurité sont excellentes « Nous n’avons aucun intérêt ni aucune intention de nuire à nos relations de sécurité avec Israël au nom des Palestiniens », a-t-il déclaré.