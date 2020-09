OFFICIEL : accord de normalisation entre Israël et Bahreïn

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir la signature d’un accord de normalisation entre l’Etat d’Israël et le royaume de Bahreïn, après une conversation téléphonique en vidéoconférence avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le roi du Bahreïn Hamed ben Issa al-Khalifa. Le ministre des Affaires étrangères du royaume, Abdel Latif al-Zayani se rendra lundi à Washington pour signer l’accord lors de la cérémonie officielle de normalisation entre Israël et les Emirats arabes.Lire la suite sur lphinfo.com