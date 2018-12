Offense diplomatique jordanienne: une ministre piétine le drapeau israélien

Après cinq ans d’atermoiements et de pressions diverses, le gouvernement israélien d’apprête à autoriser le lancement du projet commun avec la Jordanie de construction d’un canal reliant la mer Rouge au Jourdain. Ce conduit qui permettra de sauver la mer Morte mais aussi de fournir des millions de mètres cubes d’eau par an à la Jordanie. Il s’agira du plus grand projet jamais signé entre Israël et un pays arabe. Lire la suite sur lphinfo.com