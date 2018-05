Ofer Shelah (Yesh Atid) : L’intérêt d’Israël est d’améliorer la vie à Gaza

S’il ne discute pas de la manière dont le gouvernement a géré la récente crise et les émeutes aux frontières de la bande de Gaza, le député Ofer Shelah estime que quelque chose doit être fait en amont, afin d’éviter que « cette marmite à pression nous explose au visage ».

La politique ce n’est pas seulement d’ordonner de faire feu. C’est savoir éviter les conflits et les scénarios que nous vivons ces derniers jours »

Le député Ofer Shelah*, président du comité de Yesh Atid sur la conception sécuritaire précise : Nous savions depuis plusieurs mois ce qu’il allait se passer à la frontière de la bande de Gaza. J’ai suivi de près les préparatifs. L’armée fait tout son possible effectuer sa mission de la manière la plus complète et appropriée. Il n’y avait pas de meilleure façon de gérer ce qui se passe aujourd’hui.

Le terreau pour une prochaine guerre

Voilà trois ans nous avertissons que sans une politique à Gaza, cette marmite à pression allait nous exploser au visage. Deux millions d’habitants vivant dans des conditions proches de la crise humanitaire engendrent des dizaines de milliers de personnes qui sont disposées à risquer leur vie. C’est un terrain fertile pour la propagande mensongère du Hamas, et peut être le terreau pour une prochaine guerre.

Même les officiers de l’armée le disent, presque ouvertement. L’intérêt d’Israël est d’améliorer la vie à Gaza et de redonner au peuple de l’espoir. Sinon ils finiront par briser la barrière. Même les ministres se rendent compte que quelque chose doit être fait, et certains d’entre eux (Israël Katz, Youval Steinitz) le disent ouvertement. Mais le Premier ministre refuse même de débattre leurs propositions.

*Ofer Shelah, né en 1960 à Kiryat Bialik, en Israël.

Officier de réserve dans la Brigade des Parachutistes, il perd un œil durant la guerre du Liban en 1983.

Il exerça le métier de journaliste sportif et politique avant d’être élu député du parti Yesh Atid à la Knesset en 2013. Il a écrit plusieurs livres liés à son expérience militaire.