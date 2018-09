Rencontre avec la figure montante de la course au poste de maire de Jérusalem: Ofer Berkovitz. Lph: Est-ce un atout ou un inconvénient d’être jeune lorsqu’on veut devenir maire ? Certains vous reprochent d’être trop jeune et inexpérimenté pour diriger une ville comme Jérusalem… Ofer Berkovitz : Je suis au contraire le candidat le plus expérimenté […]Lire la suite sur lphinfo.com