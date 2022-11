Nuremberg: La hannoukia de la nuit de Cristal

Partout dans le monde, cette semaine, on a marqué le 84e anniversaire de la nuit de Cristal. Chez le rabbin Eliezer Hitrik, émissaire de Habad dans la ville de Nuremberg en Allemagne, une histoire extraordinaire s’est produite. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Lors de la nuit de cristal de 1938, des milliers de synagogues, de maisons et de magasins ont été détruits lors d’un terrible pogrom à travers l’Allemagne. Cette nuit-là, la Grande Synagogue de Nuremberg a également été détruite. De nombreux jeunes Allemands s’y sont déchainés. L’un d’eux, un jeune garçon allemand, a pris une grande hannoukia de la synagogue et l’a gardée chez lui. Il y a quelques semaines, le neveu du garçon s’est soudainement adressé au rabbin Hitrik et lui a remis une hannoukia en or, avec la lettre suivante.

La lettre

« Mon oncle a pris cette hannoukia de votre synagogue en feu. Il avait 10 ans à l’époque, et il a payé ce vol à l’époque par les coups qu’il a reçus de son père. Le père a exigé que la hannoukia soit rendue aux voisins juifs, mais au fil des années la communauté a fui, a disparu, a été détruite. Je serais maintenant heureux de rendre la hannoukia au peuple auquel elle appartient. Je veux que vous l’acceptiez comme un signe de paix et de réconciliation, et je vous souhaite ainsi qu’à votre communauté de Nuremberg bonne chance. »

J’ai demandé au rabbin Hitrik, ému, ce qu’il pensait que cette histoire signifiait. Et voici comment il a répondu : « 84 ans se sont écoulés, mais l’usurpation a été restaurée. C’est symbolique pour moi, car c’est exactement notre mission aujourd’hui à Nuremberg : rendre la lumière du judaïsme à tous ceux à qui cette lumière a été volée au fil des ans.”