Nucléaire iranien : Marine Le Pen attaque Netanyahu et considère Tel-Aviv comme la capitale d’Israël

La présidente du Front national (FN), Marine Le Pen, a violemment critiqué vendredi la décision du président américain Donald Trump de se retirer de l’accord nucléaire iranien et a fustigé l’axe américano-israélo-saoudien.

“En se retirant de l’accord 5+1, les Etats-Unis, une fois de plus, manquent à leur parole et déstabilisent – une deuxième fois en moins d’un mois – un équilibre régional déjà précaire. Cette décision est dangereuse et nuisible à la paix dans le monde et aux intérêts de la France : je la condamne fermement pour trois raisons : D’abord, parce que contrairement à ce que pensent MM. Trump et Netanyahu, le retrait américain fragilise d’abord la sécurité d’Israël”, a-t-elle déclaré dans un long communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info