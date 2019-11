Nouvelles menaces politicides en provenance d’Iran

Hossein Salami, commandant des Gardiens de la Révolution s’est une nouvelle fois attaqué à Israël en des termes qui ne peuvent être interprétés de plusieurs manières. S’exprimant devant des officiers de l’armée de l’air iranienne il a dit: « Notre rêve et le rêve de nos shahids est de supprimer le régime sioniste et cela se produira dans un avenir proche(…)Nos enfants apprennent la voie des armes et nous nous rapprochons. Israël finira pas disparaître sous la pression iranienne ».Lire la suite sur lphinfo.com