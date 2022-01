Nouvelle rencontre entre un officiel israélien et un membre de l’Autorité Palestinienne

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a rencontré dimanche soir en Israël Hussein A-Sheikh, coordinateur des relations civiles et sécuritaires avec Israël. Il est considéré comme l’un des plus proches d’Abou Mazen et comme une « force montante » face aux adversaires du chef terroriste à l’image de Muhamad Dahlan ou Marwan Barghouti. Il a été nommé il y a quelques jours au poste-clé de secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP, poste qu’occupait Saeb Erakat avant sa mort.Lire la suite sur lphinfo.com