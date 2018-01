Nouvelle prédiction du Haaretz : Israël perd le soutien des Juifs américains

Le Haaretz a une nouvelle « bonne nouvelle » a transmettre à ses lecteurs. Toujours à l’affût des catastrophes imminentes qui pourraient frapper l’Etat juif, c’est cette fois la jeunesse juive américaine qui, selon le journal de gauche radicale, prend ses distances avec Israël. Coolamnews reproduit ci-dessous la traduction partielle de l’article en question et signale à ses lecteurs que 99% des prédictions alarmistes dudit journal ne se sont jamais produites

Paru dans le Haaretz. Les jeunes Juifs américains s’éloignent de plus en plus d’Israël, avertit Alan Hoffman. Le directeur général de l’Agence juive a qualifié cette tendance antisioniste d’« extrêmement préoccupante » et a déclaré qu’une nouvelle stratégie devait être adoptée pour rapprocher les jeunes Juifs américains d’Israël.

« Israël perd rapidement son emprise sur les jeunes Juifs américains, qui le voient de plus en plus comme antithétique à leurs valeurs libérales », a confié Hoffman interviewé par le journal Haaretz.

Parlant d’une manière inhabituellement directe pour un fonctionnaire dans cette position, Alan Hoffman, le PDG de l’Agence Juive, a décrit la tendance comme du jamais vue et « extrêmement inquiétante ». Hoffman est persuadé « qu’il est temps d’adopter une approche différente sur Israël ».

Encore la faute à Trump

Citant une étude qui montre qu’entre les années 2010 et 2016 le soutien à Israël a chuté de 32 % parmi les étudiants juifs aux États-Unis, il a dit : « Je pense qu’il est très important que nous encouragions les jeunes Juifs non seulement à s’engager à défendre Israël, mais aussi à leur faire reconnaître la légitimité d’Israël », a-t-il poursuivi.

« Dans l’année qui a suivi l’élection de Trump, la situation n’a fait que s’aggraver », a-t-il déclaré. « Les étudiants d’université juifs aux États-Unis, sans même parler de ceux qui sont orthodoxes, considèrent Israël, à juste titre ou non, comme quelque chose qui s’oppose à leurs valeurs libérales et progressistes », a conclu Hoffman.

A noter que cet article du Haaretz a immédiatement été traduit et repris par le site du Hezbollah Al Manar, par Press TV, l’agence de presse iranienne et par le site du parti antisionsite (sic) qui pour des raisons inconnues l’a finalement supprimé.