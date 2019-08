Nouvelle opération de Tsahal? Un chef d’une milice pro-iranienne éliminé en Irak

Les réseaux sociaux arabes rapportent qu’un convoi qui circulait près de la frontière entre l’Irak et la Syrie a été visé par un drone. Les deux véhicules ont été complètement détruits. Selon les informations obtenues, neuf membres d’une milice chiite pro-iranienne ont été éliminés dont le commandant en chef de la milice qui se trouvait dans l’un des véhicule et était probablement visé par ce drone « non identifié ».Lire la suite sur lphinfo.com