Nouvelle Knesset. Sur 120 Députés : 35 Sépharades, 8 Généraux, 15 Arabes, 17 Ultra-orthodoxes.

C’est aujourd’hui qu’a été inaugurée la 22ème Knesset. 156 jours après celle de la précédente. Comment sera composé l’hémicycle ? 33 députés Bleu et Blanc, 32 Likoud 13 Liste Arabe Unie, 9 Shass, 8 Israel Betenou, 7 Yahadout Hatora, 7 Yemina, 6 Travaillistes/Gesher et enfin 5 du Camps Démocratique. Huit députés sont nouveaux, 9 des revenants, 28 des femmes contre 92 hommes. Il y aura aussi 8 généraux dans l’hémicyle. 35 députés sont d’origine sépharade contre 70 ashkénazes et 15 arabes et druzes. 92 élus sur 120 sont qualifiés de députés non-religieux alors que 17 sont ultra-orthodoxes, 8 religieux nationalistes et 3 religieux musulmans.Yuli Edelstein fera office de président intérimaire pendant les jours, semaines ou mois entre l’investiture de la Knesset et la création du gouvernement.Lire la suite sur israelvalley.com