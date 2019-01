Nouvelle Droite: la première candidate sourde-muette pour la Knesset

Comme indiqué dans leur annonce, le nouveau parti créé par Naftali Benett et Ayelet Shaked se veut rassembler des personnalités les plus diverses. Après l’arrivée de la journaliste Caroline Glick, les deux ministres ont annoncé l’adhésion de Shirli Pinto, militante associative en faveur des droits des sourds-muets. Elle est à l’origine de la création du Centre israélien d’études pour sours-muets et lutte sur divers fronts en faveur des personnes touchées par divers handicaps. Elle conseille bénévolement le maire de Ramat Gan dans le domaine de l’accessibilité piur les handicapés.Lire la suite sur lphinfo.com