Nouvelle défection au Parti travailliste

Lorsque des députés en début de carrière annoncent qu’ils quittent un parti, ce n’est jamais bon signe quant à “l’état de santé” de la formation. Mercredi matin, Ayelet Nahmias-Verbin a créé la surprise en annonçant qu’elle ne sera pas candidate sur la liste travailliste pour la prochaine Knesset.

Cette jeune députée qui fut pourtant l'une des plus actives et des plus médiatiques de l'ex-Camp Sioniste a estimé "ne plus sentir que cette maison politique est la sienne" malgré tout le soutien qui s'exprime à son égard. Elle a cependant précisé qu'elle ne quitte pas la vie politique pour autant. Ces dernières semaines, Ayelet Nahmias-Verbin n'avait pas épargné ses critiques envers le chef du parti, Avi Gabbaï en raison de la nouvelle chute des intentions de vote dans les sondages et après le "limogeage" de Tsipi Livni: "Avi Gabbaï a décidé de donner l'acte de divorce au parti Ha-Tenoua et à Tsipi Livni. C'est lui seul qui portera sur ses épaules la responsabilité de cette décision". Elle avait aussi appeler en allusion à sa démission: "Il faut impérativement générer des alliances au centre du paysage politique, et s'il n'est pas capable de le faire, il doit confier cette mission à quelqu'un d'autre".