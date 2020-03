Nouvelle clôture: L’Egypte se protège de Gaza

Après plusieurs mois de préparatifs, l’Égypte a commencé la première étape de l’érection d’une clôture le long de sa frontière avec la bande de Gaza.

Les travaux ont commencé pour dégager le sol près du passage de Rafah et un fossé a été creusé à une profondeur de cinq mètres pour une éventuelle fondation pour la clôture. L’Égypte a déclaré au Hamas qu’il prévoyait d’ériger la clôture avant le début des travaux. Son objectif est d’empêcher les “éléments extrémistes” d’entrer en territoire égyptien. L’Égypte a déclaré que le Hamas n’avait pas exprimé d’objections (al-Akhbar, 6 mars 2020).

Une source du Hamas a cité Ziyad al-Zaza, un membre du bureau politique du Hamas, qui a déclaré que lorsque la délégation du Hamas s’est rendue en Égypte, ses membres ont demandé que la question de l’érection d’une clôture entre l’Égypte et la bande de Gaza soit réexaminée. C’est parce qu’une telle clôture, selon le Hamas, devrait être érigée entre l’Égypte et Israël, et non entre l’Égypte et la bande de Gaza. Ils ont également déclaré que le Hamas avait intensifié ses activités de sécurité le long de la frontière égyptienne et gardé la sécurité nationale de l’Égypte (Site d’information égyptien madamasr.com, 8 mars 2018).