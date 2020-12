Nouvelle attaque du Grand rabbin d’Israël contre le sionisme religieux

Le Grand rabbin séfarade d’Israël Itshak Yossef, mentor du parti Shass a une nouvelle fois tenu des propos méprisants envers le sionisme religieux. Dans son cours hebdomadaire, il a tenu à féliciter le rav Bentzion Kook, rabbin d’un quartier de Jérusalem pour sa promotion comme Grand rabbin de ville et a jugé utile de rajouter cette phrase : « Un rabbin de ville doit être érudit en halakha et non pas un officier de sécurité d’une quelconque ville ou quelqu’un qui a étudié dans une quelconque yeshivat-hesder ». (avec des gestes de mépris). Lire la suite sur lphinfo.com