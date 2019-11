Nouvel hôtel à Eilat avec sa piscine suspendue (vidéo)

Issta et Isrotel sont partenaires pour la construction d’un hôtel de 180 chambres dans la cité balnéaire du sud, qui comprendra 12 étages. Le clou: un bar et une piscine avec son sol de verre sur le toit.

Issta Group et la chaîne Isrotel Hotels vont s’allier pour construire un nouvel hôtel à Eilat avec une piscine suspendue sur le toit de l’établissement. L’investissement est estimé à 190 millions de shekels et les délais de livraison sont estimés à 3 ans.

Le nouvel complexe sera construit sur un terrain situé entre les hôtels Dan et Hérods, en face de l’ancien parc d’attraction de la cité des rois. Le projet initial était plus modeste. Il s’agissait de construire un hôtel de 110 chambres et des unités résidentielles. Mais les partenaires ont finalement opté pour un hôtel de 180 chambres avec une quasi attraction sur le toit.

Un hôtel différent de tous les autres

Cet hôtel sera le premier à s’établir à Eilat après de nombreuses années de battement. Il sera différent de tous les autres. « Après la création de l’hôtel Agamim, nous avons constaté une demande d’hébergements spécifiques dans la ville. Et cet hôtel répond aux mêmes critères », a déclaré le directeur général d’Isrotel, Lior Raviv.

L’hôtel s’élèvera sur 12 étages. Au dernier étage, un plan d’eau sera suspendu entre les deux ailes du bâtiment et une partie du fond de la piscine sera transparente. Sur le toit, outre une palmeraie, les estivants pourront se désaltérer au bar de la piscine. D’autres activités sont prévues mais pas encore divulguées. La vue sur la mer Rouge et les montagnes environnantes sera évidemment magnifique. Quant au rez-de-chaussée, on y trouvera des salons et des jardins avec piscines privées.

« Lorsque nous avons décidé de construire un nouvel établissement hôtelier à Eilat, nous avons décidé de nous lancer dans quelque chose qui n’existait pas encore. C’est exactement ce que nous allons faire », a déclaré Lior Raviv. Rendez-vous en 2022.

Vidéo ci-dessous