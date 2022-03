Nouvel attentat, 11 tués en Israël en une semaine

Nouvel attentat à Bneï Brak, ce soir à 19h30, avec plusieurs lieux d’attaques, y compris au Centre commercial Ayalon à Ramat Gan.

Un terroriste avec un fusil d’assaut a ouvert le feu sur des civils dans la rue Shaniyim à BneÏ Brak et mortellement touché plusieurs civils, dont deux tués dans un magasin, un troisième dans la rue, alors qu’il était au volant de sa voiture. De là le terroriste s’est déplacé et a une nouvelle fois ouvert le feu sur des civils avant d’être neutralisé par la police. Un terroriste de Kfar Yabad ( Jénine) a été éliminé, qui avait déjà effectué une peine de prison un deuxième terroriste arrêté, un troisième terroriste est toujours recherché. Une foule se dépêche à Jénine vers la maison du terroriste éliminé pour célébrer le « martyr ». La distribution de bonbons et gâteaux a commencé à Jénine. Les forces de sécurité se rendent à Kfar Yabad

A l’heure de cette mise à jour, on compte désormais cinq victimes, la cinquième victime est décédée des suites de ses blessures à son arrivée à l’hôpital

Une attaque s’est également déroulée au Centre commercial Ayalon à Ramat Gan où un autre terroriste a été arrêté après avoir tué un policier

L’organisation des martyrs d’Al Aqsa a revendiqué l’attentat.

La déclaration du Hamas, faite le 28 mars après les attentats de Hadera et Beer Sheva

Al Aruri , responsable du Hamas à Gaza « Nous sommes contre tout rapprochement arabe avec l’entité israélienne, que ce soit depuis la Turquie, le Qatar ou tout autre pays. Chaque pas vers la légitimation et la coopération avec l’entité israélienne est une agression contre notre peuple et notre sainteté »

