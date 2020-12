Nouveaux sondages après « l’effet de Saar »…

Comme on pouvait s’y attendre, les trois grandes chaînes de la télévision israélienne ont publié chacune mercredi soir leur sondage d’intentions de vote afin de voir l’effet de l’entrée dans l’arène de Guidon Saar. Il faut toutefois prendre ces sondages avec la prudence qui s’impose car l’histoire politique israélienne est riche de nouveaux partis créés qui ont suscité un engouement médiatique mais qui se sont rapidement tiédis voire refroidis. Il faudra donc voir l’évolution de l’opinion dans les semaines qui viennent pour voir si la carte politique a bel et bien été transformée en profondeur par le départ de Gideon Saar du Likoud et la création d’un nouveau parti de droite :

KAN-11

Likoud : 25

Saar : 18

Yamina : 17

Yesh Atid-Telem : 15

Liste arabe : 11

Shass : 8

Bleu-Blanc : 7

Yahadout Hatorah : 7

Israël Beiteinou : 6

Meretz : 6

******************

‘HADASHOT 12

Likoud : 26

Yamina : 18

Saar : 16

Yesh Atid-Telem : 15

Liste arabe : 11

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 7

Bleu-Blanc : 6

Israël Beiteinou : 6

Meretz : 6

********************

‘HADASHOT 13

Likoud : 28

Yamina : 16

Yesh Atid-Telem : 16

Saar : 15

Liste arabe : 11

Shass : 7

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 7

Israël Beiteinou : 7

Bleu-Blanc : 6

******************

Ces trois sondages indiquent que sur le plan idéologique, le centre-droit et la droite sont plus importants que jamais et approchent des 80 mandats tous partis confondus.