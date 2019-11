S’il y a un slogan exprimé avec constance par les opposants au Premier ministre et à la droite en général, c’est l’accusation « d’inciter à haine, de stigmatiser et de diviser la population ». D’Ehoud Barak à Benny Gantz en passant pas Yaïr Lapid et Ayman Oudeh, à les entendre, la haine et l’exclusion sont de droite et l’amour et la tolérance sont de à gauche! Lire la suite sur lphinfo.com