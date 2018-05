Nouveau théâtre de guerre : frapper Téhéran au cœur©

Israël s’est préparé à une vengeance de Téhéran – et se trouve en alerte de guerre maximale – depuis plus de trois semaines, après avoir ouvert deux fronts de guerre contre la République Islamique. L’un se troue en Syrie, en mobilisant des moyens aériens et des frappes de missiles sur les infrastructures syriennes de l’Iran (le 10 février, le 9, peut-être le 17 et le 29 avril) et le deuxième, un coup porté par les renseignements en plein cœur de Téhéran, où les agents secrets israéliens ont opéré le “casse du siècle” par une descente sur la cachette secrète des Archives Atomiques de l’Iran et en s’échappant avec son contenu (0,5 tonne de dossiers, diagrammes, localisations topographiques et 183 disquettes CD).Lire la suite sur jforum.fr