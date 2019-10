Nouveau système israélien : votre voiture vous sauve la vie

Votre voiture, bichonnez-la, elle le mérite bien car enfin, c’est déjà votre véhicule qui vous prévenait par divers sons dont l’ampleur monte crescendo, des risques d’accidents que ce soit lorsque vous vous approchiez de trop près de la bande d’arrêts d’urgence ou de l’aile arrière de la voiture qui vous précédait ou du bord du trottoir lors de manœuvre pour vous garer, voire vous sentir vous endormir et vous réveiller d’un son encore plus strident..

Prenez soin de votre voiture : Elle vous le rendra au centuple. Ceci-dit il peut arriver malgré tout que vous n’ayez rien entendu et ayez causé cet accident tant redouté ou bien c’est une voiture venue de nulle part qui vous a « emplafonné ». Bilan net : Vous êtes très mal ! Mais c’est là que Zorro est arrivé-é-é ! Zorro non … Mais votre voiture oui qui peut désormais appeler les secours !

Evidemment, encore faut-il être l’heureux possesseur d’une voiture équipée d’une application de dernière génération conçue en Israël et mise sur le marché depuis début février, un système capable d’appeler une ambulance de manière autonome, indiquant votre emplacement exact ainsi que vos blessures éventuelles.

Il faut savoir que l’on doit cette petite merveille à l’alliance d’une start-up, (MDGo), basée à Haïfa, et du Maguen David Adom (MDA), le service national d’intervention d’urgence d’Israël.

Comment ça marche ?

Le système employé utilise des capteurs déjà installés dans la plupart des nouveaux modèles à diverses fins, notamment la localisation de voitures volées.

Mais surtout, il est capable d’analyser la nature de l’impact, l’étendue des blessures du ou des accidentés et d’alerter une ambulance en quelques secondes là où en moyenne il fallait compter cinq minutes de jour et sept de nuit.

« Grâce aux informations fournies par notre système, explique Ido Roshenblat, l’un des responsables de la communication, nous pouvons évaluer immédiatement le type de réaction à activer, que ce soit l’envoi d’une ambulance Basic Life Support pour fractures et blessures non mortelles, d’une ambulance pour unités de soins intensifs ou même un de nos hélicoptères Medevac si état plus grave ».

250.000 véhicules testés en Israël

Actuellement testée sur 250.000 véhicules en Israël, cette nouvelle technologie laisse espérer un changement radical quant à l’issue de moult accidents de voiture actuellement mortels quand on sait que selon les chiffres de l’Union européenne, 40% des victimes d’accidents de la route auraient pu être sauvées si les services d’urgences les avaient évacuées vers les hôpitaux à temps en connaissant par avance le type de soin dont elles avaient besoin.

« Notre application, se félicite à juste titre le Dr Itay Bengad, cofondateur et PDG de MDGo, devrait permettre non seulement d’alerter ambulances et hôpitaux mais leur signaler des blessures non apparentes que le patient pourrait avoir subies et ainsi éviter les complications potentiellement fatales qui en résultent encore beaucoup trop souvent »…

Et de répéter, comme pour s’en convaincre, combien « pareilles interventions sont cruciales lorsque conducteur seul ou avec passagers, tous inconscients sont incapables d’appeler à l’aide » !