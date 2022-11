Nouveau scandale contre Israël à l’ONU

L’Assemblée générale des Nations Unies a voté à 98 voix contre 17 pour demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CJI) sur l’illégalité de «l’occupation» par Israël des territoires palestiniens. Motif : elle peut être considérée comme une annexion de facto.

Encore un scandale anti-israélien à l’ONU. Cette résolution demandait spécifiquement à la CIJ un avis sur le statut de Jérusalem. Ville qui est sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. La ville est l’un des points de discorde les plus instables et controversés entre Israéliens et Palestiniens.

La résolution à large portée a également ignoré les liens juifs avec son site le plus sacré, le mont du Temple à Jérusalem. Cette résolution s’y référe uniquement par son nom musulman d’al-Haram, al-Sharif.

« Aucune autorité ne peut déclarer que la nation juive est un occupant de sa patrie », a tweeté avec défi l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, après le vote.

Erdan a écrit qu’il avait averti les nations de l’ONU qu’un appel à la CIJ à La Haye était le « dernier clou dans le cercueil funéraire » de la réconciliation israélo-palestinienne. »

L’enjeu

La question est de savoir si, après 56 ans, l’emprise d’Israël sur les territoires qu’il a capturés à la Jordanie, à l’Égypte et à la Syrie lors de la guerre défensive des Six jours de 1967, peut être considérée comme équivalant à une annexion de facto et donc illégale au regard du droit international.

Un avis de la CIJ sur la question n’est pas contraignant. Mais il aiderait à codifier dans le droit international l’insistance palestinienne sur le fait que tout ce territoire d’avant 1967 devrait se trouver dans les limites définitives de son futur État.

Lors de la réunion de vendredi, les États-Unis et Israël ont affirmé que la résolution était une tentative de contourner une résolution négociée du conflit avec les Palestiniens. Aussi, en tant que telle, allait à l’encontre des résolutions antérieures de l’ONU. Y compris au Conseil de sécurité, qui appelaient à de telles discussions.

Les réactions face au scandale

« Les Palestiniens ont rejeté chaque initiative de paix. A présent, ils embrouillent un organisme extérieur avec l’excuse que le conflit n’a pas été résolu. Mais la seule raison pour laquelle il n’a pas été résolu est à cause de leur rejet », a déclaré Erdan. « Ils prétendent qu’ils sont prêts à négocier. Mais ce qu’ils omettent de mentionner, c’est qu’ils ne sont prêts à le faire que s’ils sont assurés à 100% de leurs demandes. Et ce, avant même de s’asseoir à la table des négociations », a expliqué Erdan.

Il a noté qu’il était commode pour les Palestiniens de rejeter historiquement les plans de paix et de prétendre ensuite que le conflit était permanent et illégal parce qu’Israël n’avait pas satisfait à sa demande d’un retrait complet sur les lignes d’avant 1967.

« Exploiter un organe de l’ONU en enrôlant la majorité anti-israélienne politisée de l’ONU dans le but de forcer vos demandes au lieu de négocier, est clairement une étape unilatérale », a-t-il ajouté.

Erdan a également contesté le fait que la résolution ne parle pas du lien juif avec le mont du Temple. « Ce n’est pas une erreur d’ignorance, mais une autre tentative de déformer l’histoire et d’effacer le lien entre le peuple juif et Jérusalem ! », a-t-il déclaré.

« Israël rejette fermement la décision palestinienne », a déclaré le Premier ministre Yair Lapid. « Il s’agit une fois de plus d’une décision palestinienne unilatérale. En outre, elle sape les principes de base de la résolution du conflit. Enfin, elle nuit potentiellement à toute possibilité de processus futur. Ainsi, les Palestiniens veulent remplacer les négociations par des mesures unilatérales. Ils utilisent une fois de plus l’ONU pour attaquer Israël. »

Lapid monte au créneau

Lapid a ajouté que « cette décision ne changera pas la réalité sur le terrain. Elle n’apportera rien au peuple palestinien et pourrait provoquer une escalade. Le soutien au mouvement palestinien est une récompense pour les organisations terroristes et la campagne anti-israélienne. Par ailleurs, nous remercions les nombreux pays qui n’ont pas soutenu la décision. Ceux qui ont clairement indiqué que ce n’est pas la façon de promouvoir la stabilité et de résoudre le conflit. »

Il a terminé sa déclaration en appelant les pays favorables à cette résolution à reconsidérer leurs positions et à rejeter la proposition lors du prochain vote.

Le représentant des États-Unis, Andrew Weinstein, a déclaré que « l’échec » de ces résolutions « à reconnaître l’histoire commune du Haram al-Sharif/Mont du Temple, un site sacré pour les juifs et les musulmans, est peut-être la démonstration la plus claire qu’elles ne visent qu’à pour dénigrer Israël. Pas pour aider à parvenir à la paix. »

Après le vote, l’ambassadeur de l’Autorité palestinienne Riyad Mansour a remercié toutes les nations qui ont approuvé et soutenu les résolutions.

Les pays qui ont soutenu Israël ?

Parmi les nations qui se sont opposées au texte figuraient l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, le Guatemala, la Hongrie, l’Italie, le Libéria, la Lituanie, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru et Palau.

De nombreux pays européens se sont abstenus, dont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Lettonie, le Lichtenstein, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

L’Ukraine, l’Irlande et la Pologne faisaient partie des pays qui ont soutenu la saisine de la CIJ.

Il s’agit de la deuxième saisine de la CIJ. En 2004, la CIJ a émis un avis consultatif contre la barrière de sécurité israélienne. Ainsi, l’avis stipulait que sa construction à Jérusalem-Est et en Cisjordanie était illégale. Depuis, ironie de l’histoire, des dizaines de pays qui avaient voté contre Israël, ont eux même érigé une barrière similaire à leurs frontières.

