Le nouveau matériel de Tsahal qui fait la différence

Vérité universelle : On ne respecte que la force. Aussi contraire à la loi morale la plus élémentaire que cela puisse paraître, seuls, des engins de guerre sont garant de la paix, seuls les plus performants, ( les plus destructeurs) peuvent revendiquer le mérite de voler réellement à chacune de leur intervention, au secours de la Paix !

Pourquoi le cacher ? Aussi désespérant qu’en soit le constat, aussi exorbitant qu’en paraisse le prix à payer, c’est ainsi, c’est un fait. La survie d’Israël va de paire avec le meilleur armement possible pour Tsahal.

Et cela passe par l’élaboration de nouveaux matériaux, la mise au point de détails qui feront la différence sur le terrain.

Deux exemples :

Le premier est le fait du « IMI Système », (Israel Military Industries).

Et celui-ci de dévoiler la création « d’une nouvelle balle de 5,56 millimètres, plus précise. Une balle capable de pénétrer des plaques d’acier de 3,4 millimètres à une distance de 800 mètres . »

L’IMI qualifie cette nouvelle balle de « super-balle ».

Israël Shmilovitz, directeur général de la division des munitions d’armes légères de l’IMI, a déclaré qu’une série d’essais avait montré qu’elle était 30% plus précise que les munitions de 7,62 millimètres à des distances allant jusqu’à 550 mètres. Cette balle a également une plus grande capacité de pénétration à 800 mètres.

Et d’ajouter que la nouvelle balle avait été développée en réponse aux demandes de plus en plus véhémentes des armées et forces de sécurité et ce à un niveau international pour uniformiser les types de munitions utilisées.

Ainsi cette nouvelle balle donnerait aux soldats de combat de meilleures capacités, en augmenterait la puissance de feu équivalente à celle d’une mitrailleuse FN MAG tout en réduisant le poids de l’équipement.

Un nouveau lanceur « de poche »

Le second exemple, lui, vient de nouveaux lanceurs (missiles Indian Spike), adaptés aux besoins de l’IDF en infanterie, dont le poids est réduit de 40% sans nuire à leur performance (photo du haut).

L’armée israélienne a annoncé qu’elle avait signé un accord avec « Rafael Advanced Defense Systems Ltd. » pour l’achat de milliers de « lanceurs de missiles légers à l’épaule » destinés à l’infanterie.

Ainsi, le poids réduit facilitera une plus grande flexibilité des forces d’infanterie dans les manœuvres terrestres lors de l’utilisation des missiles sur le champ de bataille.

Le nouveau lanceur permettra au soldat de porter ses armes dans des missions de pénétration profonde, sans nuire à leurs performances. »

……………………

Deux exemples symboliques de ce qui fait de Tsahal la seule armée au monde capable et fière de revendiquer être au service exclusif de la plus noble des causes : La défense de la paix .