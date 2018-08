Nouveau look et trendy. Des israéliens se refont le nez et les paupières en Roumanie.

Tel-Aviv (Eyal Koren). Les israéliens, de plus en plus jeunes, n’hésitent pas pour changer de look e quitter le pays quelques jours. Ils se déplacent le plus souvent en « low-cost » pour se rendre à destination. La Roumanie est très populaire depuis deux ans. Un jour mon voisin est apparu sur le perron avec un… nouveau nez « Made in Roumanie ». Une voisine est apparue avec des paupières refaites. C’est sérieux…



Un article de Libération (1) : « «J’ai fait une rhinoplastie et une abdominoplastie. J’ai passé deux mois sur place et j’en ai profité pour découvrir un peu la Roumanie», raconte Yaelle. Cette Israélienne de 32 ans a préféré prendre son temps, désireuse «aussi d’accepter ce nouveau corps avant de rentrer». Un choix responsable qui permet un suivi postopératoire de qualité vers lequel s’orientent d’ailleurs de plus en plus de candidats, dit-on à l’Association de tourisme médical.Lire la suite sur israelvalley.com