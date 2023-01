A partir de ce lundi, Aviv Kohavi deviendra un civil, il termine son mandat de chef d’Etat-major et une brillante carrière de plus de 40 ans au sein de Tsahal. A quelques jours de transmettre le flambeau à Hertsi Halévy, il a donné une série d’interviews aux médias israéliens où il évoque divers sujets: l’Iran, la relation entre l’armée et le pouvoir politique et s’il a oui ou non l’intention de se lancer dans l’arène politique.Lire la suite sur jforum.fr