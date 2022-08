« Nous avons cru que la Russie avait changé, mais nous nous sommes trompés »

Le Dr Eliezer Chargorovski, du Département de sciences Politiques de l’université Bar Ilan, revient sur un sondage révélant que la moitié des Israéliens considère la Russie comme un pays ennemi : « On a pu croire que Poutine, avec son enfance philosémite, ses relations chaleureuses avec Israël et Netanyahu, avait apporté un souffle nouveau, mais la Russie est restée la même avec ses traditions, son nationalisme et sa religion! »Lire la suite sur lphinfo.com